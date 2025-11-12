हरियाणा में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने की जन आंदोलन की शुरुआत, करनाल से शुरु होकर गुरुग्राम में होगा खत्म

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस द्वारा बुधवार से करनाल से शुरू किए गए जन आंदोलन की समाप्ति गुरुग्राम से होगी। यहां पर 11 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेसी नेता राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करनाल के बाद 13 नवंबर को अंबाला में दूसरा कार्यक्रम होगा। इसके दो दिन बाद फरीदाबाद में होगा। जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी शामिल होंगे। इससे पहले वह व्यक्तिगत कार्य में व्यस्त होने की वजह से हिस्सा नहीं ले रहे हैं।

17 दिसंबर को दादरी तथा अगले ही दिन हिसार में विरोध प्रदर्शन होगा। इसी तरह से अन्य जिलों में भी क्रमवार प्रदर्शन होंगे। अंतिम कार्यक्रम गुरुग्राम में होगा। विरोध प्रदर्शन की सभी जगह वीडियोग्राफी भी पार्टी की ओर से कराई जा रही है।