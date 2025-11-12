हरियाणा में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने की जन आंदोलन की शुरुआत, करनाल से शुरु होकर गुरुग्राम में होगा खत्म

Language
    By Satyendra Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:01 PM (IST)

    हरियाणा में कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए जन आंदोलन शुरू किया है। करनाल से शुरू हुआ यह आंदोलन गुरुग्राम में समाप्त होगा, जहाँ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। अंबाला, फरीदाबाद, दादरी और हिसार समेत अन्य जिलों में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। पार्टी इन प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी कराकर शीर्ष नेताओं को रिपोर्ट भेजेगी।

    हरियाणा में कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए जन आंदोलन शुरू किया (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस द्वारा बुधवार से करनाल से शुरू किए गए जन आंदोलन की समाप्ति गुरुग्राम से होगी। यहां पर 11 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेसी नेता राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देंगे।

    करनाल के बाद 13 नवंबर को अंबाला में दूसरा कार्यक्रम होगा। इसके दो दिन बाद फरीदाबाद में होगा। जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी शामिल होंगे। इससे पहले वह व्यक्तिगत कार्य में व्यस्त होने की वजह से हिस्सा नहीं ले रहे हैं।

    17 दिसंबर को दादरी तथा अगले ही दिन हिसार में विरोध प्रदर्शन होगा। इसी तरह से अन्य जिलों में भी क्रमवार प्रदर्शन होंगे। अंतिम कार्यक्रम गुरुग्राम में होगा। विरोध प्रदर्शन की सभी जगह वीडियोग्राफी भी पार्टी की ओर से कराई जा रही है।

    जिसकी क्लिप जिला के हिसाब से पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तथा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भेजी जाएंगी।