कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त का हरियाणा में तीन दिवसीय दौरा, ब्लॉक सम्मेलनों में करेंगे शिरकत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में जारी राज्यव्यापी ब्लॉक कांग्रेस सम्मेलनों के तहत कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त अगले तीन दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार उचाना, बहादुरगढ़ ग्रामीण, थानेसर और सोनीपत-I में आयोजित ब्लॉक कांग्रेस सम्मेलनों को संबोधित किया जाएगा।

इस दौरान संगठन को बूथ और ब्लॉक स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद, स्थानीय जनसमस्याओं एवं जनहित के मुद्दों तथा संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा पर चर्चा होगी। साथ ही आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों को व्यापक बनाने पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा।