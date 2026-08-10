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    CM नायब ने 50 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 1595 करोड़, अब 1.80 लाख आय वालों को भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 04:27 PM (IST)

    हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, अब 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों की बहन-बेटियां भी इसका लाभ ले सकेंगी। ...और पढ़ें

    CM नायब ने 50 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 1595 करोड़। फोटो जागरण

    CM नायब ने 50 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 1595 करोड़। फोटो जागरण

    HighLights

    1. योजना का लाभ अब 1.80 लाख रुपये सालाना आय तक।

    2. पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की सहायता।

    3. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 सितंबर से विस्तार की घोषणा।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अगले महीने से 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों की बहन-बेटियों को भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। अभी तक एक लाख रुपये तक सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाएं ही योजना में शामिल की गई हैं।

    आगामी 25 सितंबर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर इस योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद 1.80 लाख रुपये तक सालाना आय वाली महिलाएं हर महीने 2100 रुपये लेने की पात्र होंगी।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 1595 करोड़ रुपये स्थानांतरित करते हुए यह घोषणा की। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दसवीं किस्त में नौ लाख 98 हजार महिलाओं के खातों में 209 करोड़ 62 लाख रुपये दिए गए हैं।

    योजना के तहत अब तक बहन-बेटियों को 2042 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34 लाख 94 हजार लाभार्थियों के खातों में 1125 करोड़ रुपये बैंकों में स्थानांतरित किए। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं।

    'दयालु’ योजना में 6224 परिवारों को राहत

    मुख्यमंत्री ने ‘दयालु’ योजना के तहत 6224 परिवारों को 235 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। अब तक 83 हजार 536 परिवारों को 3152 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इस योजना में सरकार कुत्ते के काटने तथा गाय, सांड़, बैल, गधे, कुत्ते, नीलगाय, भैंस के हमलों से होने वाली आकस्मिक मृत्यु, दिव्यांगता अथवा चोट लगने की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है।

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    4.93 लाख महिलाओं को रसोई गैस सब्सिडी

    हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत चार लाख 93 हजार महिलाओं के बैंक खातों में जून महीने की 19.17 करोड़ रुपये की सब्सिडी डाली गई है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 15 लाख से अधिक महिलाओं को 340 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

    किसानों को हरित खाद अपनाने के लिए मिले सात करोड़

    पर्यावरण अनुकूल खेती के लिए प्रोत्साहित करते हुए 13 हजार 237 किसानों के खातों में सात करोड़ रुपये डाले गए हैं। यह राशि खरीफ 2026-27 में 70 हजार एकड़ क्षेत्र में ढैंचा एवं मूंग को हरित खाद के रूप में अपनाने के लिए जारी की गई है।

    इनमें से 5844 किसानों द्वारा 36 हजार 670 एकड़ क्षेत्र में ढैंचा की खेती का सत्यापन हुआ है। इसी प्रकार 7393 किसानों द्वारा 33 हजार 330 एकड़ क्षेत्र में मूंग एवं अन्य हरित खाद फसलों की खेती का सत्यापन किया गया है।

    योजना के तहत पात्र किसानों को हरित खाद की खेती अपनाने के लिए एक हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

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