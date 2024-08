CM नायब सैनी ने जारी की मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना की सब्सिडी, बोले- रोजगार के रूप में स्थापित हो रहे दूध उत्पादन

एएनआई, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना' के तहत सब्सिडी जारी की। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि जैसे-जैसे समय बदला, घरों में गाय पालना कम हो गया है। आप जैसे लोगों की वजह से ही हरियाणा में दूध उत्पादन रोजगार के रूप में स्थापित हो रहा है।

Haryana CM Nayab Singh Saini releases subsidy under 'Mukhya Mantri Dugdh Utpadak Protsahan Yojana'



He says, " As the time changed, in homes, the cow farming has reduced. Because of people like you, milk production is being established as an employment in…