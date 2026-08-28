'म्हारी नन्हीं-मुन्नी लाडो ने बांधी राखी...', CM सैनी से लेकर हुड्डा तक, हरियाणा के नेताओं ने ऐसे मनाया रक्षाबंधन

डिजिटल डेस्क, पंचकूला। देशभर में आज रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़े ही प्रेम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस कड़ी में भाई और बहन के प्रेम और रिश्तों की खूबसूरत झलकियां हरियाणा में भी देखने को मिल रही हैं।

एक तरफ जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा-सूत्र बांधने के लिए बड़े उत्साह के साथ मायके पहुंच रही हैं, वहीं दूसरी ओर राजनेता भी इस त्योहार को पूरे स्नेह और परंपरा के साथ मनाते नजर आ रहे हैं।

नीचे दी गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आम जनता से लेकर दिग्गजों तक, हर कोई खुशियों और अटूट प्रेम के इस पर्व को बेहद खास अंदाज में मना रहा है। संत कबीर कुटीर में स्कूली छात्राओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को राखी बांधी। जिसके बाद सैनी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें चॉकलेट वितरित कीं। इस बीच सीएम सैनी ने एक्स पर वीडियो शेयर किया। म्हारी नन्हीं-मुन्नी प्यारी लाडो, थारे नन्हे हाथां तै बाँधी राखी नै कलाई सजा दी अर मन भी खुशी तै भर दिया।



थारी मुस्कान यूं ही बनी रह्वै, थम खूब खुश रहो अर जिंदगी म्ह खूब आग्गै बढ़ो।



रक्षाबंधन की घणी-घणी शुभकामनाएं!🙏 pic.twitter.com/NeKvVP0k95 — Nayab Saini (@NayabSainiBJP) August 28, 2026 सीएम ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, (म्हारी नन्हीं-मुन्नी प्यारी लाडो, थारे नन्हे हाथां तै बाँधी राखी नै कलाई सजा दी अर मन भी खुशी तै भर दिया। थारी मुस्कान यूं ही बनी रह्वै, थम खूब खुश रहो अर जिंदगी म्ह खूब आग्गै बढ़ो। रक्षाबंधन की घणी-घणी शुभकामनाएं!)

हमारी नन्ही-मुन्नी प्यारी लाडली बच्चियों ने अपने नन्हे हाथों से हाथ पर राखी सजाकर मन खुशी से भर दिया। सभी बेटियों की मुस्कान इसी तरह से बनी रहे। तुम सभी खूब खुश रहो और जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। सभी को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।