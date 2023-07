हरियाणा के तीन जिलों के दौरे पर रहेंगे CM मनोहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से लेकर संगठन के कामों की करेंगे समीक्षा

CM Manohar will visit three districts of Haryana Today हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज प्रदेश के तीन जिलों के दौरे पर रहेंगे। वह आज सिरसा हिसार और करनाल दौरा करेंगे। इस दौरान वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और संगठन के कामों की समीक्षा करेंगे। वह हर घर नल से जल योजना के मुद्दे पर जनता से बातचीत करेंगे।