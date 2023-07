भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं संग बैठक करेंगे CM मनोहर लाल, यह रहेगा पूरा कार्यक्रम

Haryana Politics News हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों की रणनीतियां तैयार करने में जुट गए हैं। वह भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक 1100 बजे हरियाणा निवास में होगी। सीएम शाम को गुरूग्राम पहुंचेंगे। वहां पर वह G-20 टीम के लिए आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे।

भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं संग बैठक करेंगे CM मनोहर लाल

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों की रणनीतियां तैयार करने में जुट गए हैं। वह भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक 11:00 बजे हरियाणा निवास में होगी। कल चंडीगढ़ होंगे रवाना सीएम वहीं, इस बैठक में भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह समेत लोकसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम शाम को गुरूग्राम पहुंचेंगे। वहां पर वह G-20 टीम के लिए आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। हालांकि वह रात भर दिल्ली में ही ठहरेंगे और इसके बाद कल दोपहर को दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे।

Edited By: Preeti Gupta