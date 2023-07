Panchkula: पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शामिल होंगे CM, दक्ष प्रजापति समाज के प्रतिनिधिमंडल से भी करेंगे मुलाकात

Panchkula News भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन चला रही है। इसी के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कालका विधानसभा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ बल्लभगढ़ और बादशाहपुर के पन्ना प्रमुख मेले में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दक्ष प्रजापति समाज का प्रतिनिधिमंडल भी मुलाकात करेगा। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में करीब 1200 बजे मुलाकात होगी।

पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शामिल होंगे CM मनोहर लाल

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन चला रही है। इसी के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कालका विधानसभा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ बल्लभगढ़ और बादशाहपुर के पन्ना प्रमुख मेले में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दक्ष प्रजापति समाज का प्रतिनिधिमंडल भी मुलाकात करेगा। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में करीब 12:00 बजे मुलाकात होगी। सीएम का आभार जताएगा प्रजापति समाज जानकारी के मुताबिक माटी कला बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति के लिए प्रजापति समाज के लोग सीएम का आभार जताएंगे। प्रजापति समाज के प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा और माटी कला बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन मौजूद रहेंगे। वहीं, हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लव देव कलायत में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन के जरिए ताकत दिखाएगी।

