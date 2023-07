Haryana: CM मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी सौगात, कुंवारों के साथ विधुरों को मिलेगी पेंशन

Haryana मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। अब 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष और महिलाओं को हरियाणा सरकार ने पेंशन देने का फैसला लिया है। प्रदेश में अब 45 से 60 साल तक की उम्र और सालाना आय 1 लाख 80 हज़ार तक के अविवाहित पुरुष और महिलाओं को 2750 रुपये की पेंशन मिलेगी।

Haryana: CM मनोहर लाल ने की बड़ी घोषणा, अब कुंवारों को मिलेगी पेंशन : जागरण

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। अब 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष और महिलाओं को हरियाणा सरकार पेंशन देने का फैसला लिया है। हरियाणा में अब 45 से 60 साल तक की उम्र और सालाना आय 1 लाख 80 हज़ार तक के अविवाहित पुरुष और महिलाओं को 2750 रुपये की पेंशन मिलेगी। वहीं 40 से 60 साल की उम्र के बीच अगर पत्नी का देहांत हो जाएगा तो विधुर को 2750 रुपये पेंशन मिलेगी। विधुर पेंशन के लिए सालाना आय तीन लाख रुपये तय की गई है। सीएम ने जमीन के इंतकाल की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया है। इसके अलावा रजिस्ट्री के 10 दिन बाद तक पोर्टल पर सबको आपत्ति के लिए दिखेगा, अगर कोई आपत्ति नहीं होती तो उसका इंतकाल हो जाएगा। इसके अलावा सीएम ने SDM और DRO को भी जमीनों की रजिस्ट्री करने की शक्तियां दी हैं।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN