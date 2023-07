हरियाणा में 10 हजार एकड़ में बनेगी जंगल सफारी, CM मनोहर लाल ने अधिकारियों संग की बैठक

Haryana मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में राखीगढ़ी में बनाए जाने वाले इंटरनेशनल म्यूजियम और गुरुग्राम-नूँह में जंगल सफारी प्रोजेक्ट के विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीएम ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि 10000 एकड़ में जंगल सफारी बननी है। सम्बंधित विभागों को सात दिनों में फॉरमैलिटी पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा में 10 हजार एकड़ में बनेगी जंगल सफारी, CM लाल खट्टर ने अधिकारियों संग की बैठक : जागरण

चंडीगढ़, जेएनएन: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में राखीगढ़ी में बनाए जाने वाले इंटरनेशनल म्यूजियम और गुरुग्राम-नूँह में जंगल सफारी प्रोजेक्ट के विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीएम ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बननी है। सम्बंधित विभागों को सात दिनों में फॉरमैलिटी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। (नोट: खबर अपडेट की जा रही है)

