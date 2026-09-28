चंडीगढ़ में 30 सितंबर और एक अक्टूबर को पानी की सप्लाई रही प्रभावित, शाम को प्रेशर रहेगा कम
चंडीगढ़ में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। शाम के समय कम दबाव रहेगा। इस ...और पढ़ें
HighLights
तड़के 3:30 से सुबह 9 बजे तक पानी सप्लाई आएगी।
शाम को 6 से 8 बजे तक पानी का प्रेशर रहे कम।
कच्चे पानी की पंपिंग से जुड़ा कार्य किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में 30 सितंबर और एक अक्टूबर को शहर की पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इस दौरान कजौली फेज-3 से सेक्टर-39 स्थित वाॅटर वर्क्स तक कच्चे पानी की पंपिंग से जुड़ा कार्य किया जाएगा।
जलापूर्ति निर्धारित समय के अनुसार की जाएगी, जबकि शाम के समय कम दबाव के साथ पानी मिलेगा। 30 सितंबर को तड़के 3:30 से सुबह 9 बजे तक पानी की सप्लाई पूरे दबाव के साथ होगी। शाम को 6 से 8 बजे तक कम दबाव के साथ पानी की आपूर्ति की जाएगी।
इसी तरह एक अक्टूबर को भी तड़के 3:30 से सुबह 9 बजे तक पूरे दबाव के साथ पानी मिलेगा, जबकि शाम 6 से 8 बजे तक कम दबाव के साथ जलापूर्ति होगी।
जलापूर्ति विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इन दो दिनों में पानी का आवश्यकतानुसार इस्तेमाल करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पहले से सुरक्षित रख लें। काम पूरा होने के बाद सामान्य जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी।