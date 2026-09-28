चंडीगढ़ में 30 सितंबर और एक अक्टूबर को पानी की सप्लाई रही प्रभावित, शाम को प्रेशर रहेगा कम

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में 30 सितंबर और एक अक्टूबर को शहर की पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इस दौरान कजौली फेज-3 से सेक्टर-39 स्थित वाॅटर वर्क्स तक कच्चे पानी की पंपिंग से जुड़ा कार्य किया जाएगा।

जलापूर्ति निर्धारित समय के अनुसार की जाएगी, जबकि शाम के समय कम दबाव के साथ पानी मिलेगा। 30 सितंबर को तड़के 3:30 से सुबह 9 बजे तक पानी की सप्लाई पूरे दबाव के साथ होगी। शाम को 6 से 8 बजे तक कम दबाव के साथ पानी की आपूर्ति की जाएगी।