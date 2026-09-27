'संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रही कांग्रेस', चुनाव आयोग और SIR पर लगे आरोपों पर चंडीगढ़ भाजपा का पलटवार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चुनाव आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को भाजपा ने निराधार बताते हुए पलटवार किया है।

चंडीगढ़ भाजपा की ओर से शनिवार को प्रदेश कार्यालय कमलम में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया गया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। बिना ठोस तथ्यों के उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र को लेकर विपक्ष की ओर से फैलाया जा रहा भ्रम चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद स्पष्ट हो गया है। भाजपा के अनुसार यह पत्र किसी चुनावी नीति या एसआईआर से संबंधित नहीं, बल्कि एक अधिकारी की प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़ा आंतरिक विषय था।

फॉर्म-6 को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप मल्होत्रा ने कहा कि फॉर्म-6 को लेकर भी विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म-6 की निर्धारित व्यवस्था है और एसआईआर के दौरान भी पात्र नागरिकों को नियमानुसार आवेदन का अवसर दिया जा रहा है।

बीएलओ के माध्यम से घर-घर संपर्क और आवेदन लेने की प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने से पहले राजनीतिक दलों को आधिकारिक तथ्यों और संबंधित संस्थाओं के स्पष्टीकरण को सामने रखना चाहिए।

कांग्रेस की राजनीति पर भी निशाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी समय-समय पर चुनाव आयोग, न्यायपालिका और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने 2019 के राफेल मामले का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी की ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी और बाद में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगने का जिक्र किया।

मल्होत्रा ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और तवांग प्रकरण को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े संवेदनशील विषयों पर राजनीतिक दलों को तथ्यों और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा तथा जनता के विश्वास का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप भाजपा के मुख्य प्रवक्ता डॉ. धरिंदर तायल ने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनावी जीत मिलने पर कांग्रेस चुनाव आयोग, ईवीएम और मतदाता सूचियों की तारीफ करती है, जबकि दूसरे चुनावों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर वही संस्था सवालों के घेरे में आ जाती है।