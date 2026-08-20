सिरसा के CDL पॉलिटेक्नीक के लेक्चरर्स और स्टाफ के वेतन में देरी, 3 से 4 महीने इंतजार; कैसे होगा गुजारा?
सिरसा के चौधरी देवी लाल (सीडीएल) गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लेक्चरर्स और स्टाफ को वेतन 3-4 महीने की देरी से मिल रहा है। इससे आर्थिक कठिनाई हो रही है। अपनी परेशानी को लेकर वीरवार को ज्ञापन सौंपा।
HighLights
पिछले कई वर्षों से समय पर नहीं मिल रहा वेतन।
स्टाफ को आर्थिक-मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही।
प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर समय पर वेतन की मांग की।
जागरण संवाददाता, सिरसा। नाथूसरी चौपटा स्थित चौधरी देवी लाल (सीडीएल) गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एजुकेशन सोसायटी के लेक्चरर्स और स्टाफ को समय पर वेतन नहीं मिल रहा। तीन से चार महीने तक इंतजार करना पड़ता है।
इससे लेक्चरर्स और स्टाफ को घर-परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मानसिक तौर पर भी पेरशानी झेलनी पड़ रही है। अपने दर्द को बयां करते हुए समय पर वेतन दिए जाने की मांग को लेकर सभी ने मिलकर वीरवार को रिप्रेजेंटेशन प्राचार्य विवेक वोहरा को सौंपा ज्ञापन सौंपा।
स्टाफ सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पिछले कई वर्षों से एजुकेशन सोसायटी के अंतर्गत कार्यरत लेक्चरर्स और कर्मचारियों को वेतन समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि बजट समय पर सेक्शन नहीं होता, जब होता है तो पर्याप्त नहीं होता, जिससे समय पर वेतन जारी नहीं हो पाता।
कई बार 3–4 महीने का वेतन एक साथ जारी होने के बाद दोबारा कई महीनों तक वेतन का इंतजार करना पड़ता है। वेतन भुगतान में इस प्रकार की अनिश्चितता के कारण कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्टाफ सदस्यों ने मांग की कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया को नियमित एवं समयबद्ध बनाया जाए, ताकि कर्मचारियों को प्रत्येक माह समय पर वेतन प्राप्त हो सके और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
स्टाफ की ओर से यह भी अनुरोध किया गया कि एजुकेशन सोसायटी के कर्मचारियों की इस गंभीर समस्या को संबंधित उच्च अधिकारियों के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाए तथा इसके स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।