सिरसा के CDL पॉलिटेक्नीक के लेक्चरर्स और स्टाफ के वेतन में देरी, 3 से 4 महीने इंतजार; कैसे होगा गुजारा?

जागरण संवाददाता, सिरसा। नाथूसरी चौपटा स्थित चौधरी देवी लाल (सीडीएल) गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एजुकेशन सोसायटी के लेक्चरर्स और स्टाफ को समय पर वेतन नहीं मिल रहा। तीन से चार महीने तक इंतजार करना पड़ता है।

इससे लेक्चरर्स और स्टाफ को घर-परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मानसिक तौर पर भी पेरशानी झेलनी पड़ रही है। अपने दर्द को बयां करते हुए समय पर वेतन दिए जाने की मांग को लेकर सभी ने मिलकर वीरवार को रिप्रेजेंटेशन प्राचार्य विवेक वोहरा को सौंपा ज्ञापन सौंपा।

स्टाफ सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पिछले कई वर्षों से एजुकेशन सोसायटी के अंतर्गत कार्यरत लेक्चरर्स और कर्मचारियों को वेतन समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि बजट समय पर सेक्शन नहीं होता, जब होता है तो पर्याप्त नहीं होता, जिससे समय पर वेतन जारी नहीं हो पाता।

कई बार 3–4 महीने का वेतन एक साथ जारी होने के बाद दोबारा कई महीनों तक वेतन का इंतजार करना पड़ता है। वेतन भुगतान में इस प्रकार की अनिश्चितता के कारण कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।