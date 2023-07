Haryana Politics: CET और बेरोजगारी पर BJP ने विपक्ष को घेरा, पार्टी प्रवक्ता ने कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी

Haryana Politics प्रदेश प्रवक्ता सुदेश कटारिया ने कहा कि संयुक्त पात्रता परीक्षा योग्य व प्रतिभावान युवाओं के लिए काफी लाभप्रद साबित हुई है और राज्य में बेरोजगारी मात्र पांच से छह प्रतिशत है जो कि एक सामान्य श्रेणी में आती है। प्रवक्ता ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कुमारी सैलजा व किरण चौधरी द्वारा सीएम सिटी करनाल में संयुक्त पात्रता परीक्षा के विरुद्ध प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

Haryana Politics: CET और बेरोजगारी पर BJP ने विपक्ष को घेरा

