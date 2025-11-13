IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा अपडेट, केस की नहीं होगी सीबीआई जांच, क्या है वजह?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच नहीं होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है।

बुधवार को मामले की सुनवाई में कोर्ट ने माना कि इस मामले में अब तक की जांच में न तो कोई अनावश्यक देरी हुई और न ही लापरवाही बरती गई है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपने का कोई औचित्य नहीं बनता।