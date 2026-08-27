'सदन में हमारे कपड़े फाड़े गए...', भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन हुए हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तीखा हमला बोला।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें विधानसभा में प्रवेश के दौरान रोका गया और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई।

हुड्डा ने दावा किया कि इस दौरान उनके कपड़े तक फाड़े गए। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

हुड्डा ने मीडिया गैलरी में कानून व्यवस्था, गुरुग्राम में जलभराव, किसानों और युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव के जरिए इन मुद्दों को सदन में उठाना चाहती थी, लेकिन विपक्षी विधायकों को नेम किया गया और उनकी बात नहीं सुनी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा विपक्ष पर की गई टिप्पणी पर हुड्डा ने कहा कि ऐसी भाषा के लिए माफी मांगी जा सकती थी।

पेपर लीक को लेकर हुड्डा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश में पेपर लीक की समस्या महामारी का रूप ले चुकी है और हरियाणा में 30 से अधिक परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह बनाना जरूरी है।