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    पहलवान बबीता फोगाट बनीं मां, शिवरात्रि के दिन घर आई नन्ही परी

    By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:41 PM (IST)

    पहलवान बबीता फोगाट ने शिवरात्रि के पावन पर्व पर एक बेटी को जन्म दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा करते हुए बेटी को पार्वती का स्वरूप बता ...और पढ़ें

    पहलवान बबीता फोगाट ने बेटी को जन्म दिया है।

    पहलवान बबीता फोगाट ने बेटी को जन्म दिया है।

    HighLights

    1. पहलवान बबीता फोगाट ने बेटी को जन्म दिया

    2. शिवरात्रि के शुभ अवसर पर घर आई नन्ही परी

    3. बेटी को पार्वती का स्वरूप बताया, अनमोल आशीर्वाद

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शिवरात्रि पर्व पर पहलवान बबीता फोगाट ने बेटी को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर खुशी साझा करते हुए उन्होंने बेटी को पार्वती स्वरूप बताते हुए कहा कि यह उनके और परिवार के लिए अनमोल आशीर्वाद है।

    पहलवान बबीता फोगाट ने अपने आधिकारिका इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'महादेव की कृपा देखिए आज शिवरात्रि के इस पवित्र दिन पर मेरे जीवन में एक नन्ही परी पार्वती स्वरूप बेटी का आगमन हुआ है। मेरी बेटी के रूप में मिली यह खुशी मेरे और मेरे परिवार के लिए अनमोल आशीर्वाद है। यह अहसास और खुशियां शब्द से परे है।'

     

     
     
     
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