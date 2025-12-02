Panchkula News स्कूल की ‘गुड टच–बैड टच’ क्लास से खुला राज, बच्ची से दुष्कर्म करने वाला ऑटो चालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पुलिस ने 14 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पड़ोस में रहने वाले एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। मामला तब सामने आया जब स्कूल में आयोजित “गुड टच–बैड टच” जागरूकता सत्र के बाद बच्ची ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपित उनका दूर का रिश्तेदार है। इसे भरोसे में वह उसके ऑटो से बच्ची को स्कूल भेजते थे। वह रोजाना यह कहकर निर्धारित समय से लगभग एक घंटा पहले बच्ची को ले जाता कि बाकी बच्चों को भी ले जाना है। इसी बहाने वह बच्ची के साथ गलत काम करता।

शिकायत मिलते ही पुलिस ऑटो चालक तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि माता-पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुनें, उन्हें सही–गलत के बारे में समझाएं और उनकी आवाज बनने से पीछे न हटें।

किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें डीसीपी ने बताया कि पंचकूला पुलिस नियमित रूप से स्कूलों में “गुड टच–बैड टच” पर कार्यशालाएं आयोजित कर रही है, ताकि बच्चे किसी भी गलत व्यवहार की पहचान कर तुरंत शिकायत कर सकें। डीएसपी ने कहा कि रिश्तेदार या परिचित होने के बावजूद किसी पर आंख बंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। यह मामला समाज को सतर्क रहने का संदेश देता है।