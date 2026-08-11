करोड़ों के घोटाले में AU बैंक के पूर्व रीजनल मैनेजर को राहत नहीं, पंचकूला विशेष सीबीआई Court ने नहीं दी जमानत
पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सरकारी फंड घोटाले में आरोपित एयू स्माल फाइनेंस बैंक के पूर्व रीजनल मैनेजर अरुण शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ...और पढ़ें
HighLights
फर्जी स्टेटमेंट से लेनदेन छिपाया।
2 करोड़ अपने खाते में ट्रांसफर किए।
मामले की गंभीरता से याचिका रद।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में सरकारी फंड में हुए करोड़ों के घोटाले में आरोपित एयू स्माल फाइनेंस बैंक के पूर्व रीजनल मैनेजर अरुण शर्मा की पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अरुण पर फर्जी बैंक स्टेटमेंट भेजकर लेनदेन छिपाने और करीब दो करोड़ रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवाने का आरोप है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता, आरोपित भूमिका और जांच अभी लंबित होने को जमानत न देने का आधार माना।
अभियोजन के अनुसार अरुण शर्मा मार्च 2025 से मार्च 2026 तक एयू स्माल फाइनेंस बैंक में रीजनल मैनेजर था और इससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एरिया हेड रह चुका था।
सीबीआई का आरोप है कि दो सरकारी खातों में फर्जी डेबिट नोट और चेक के जरिए करीब 24.52 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई और रकम शेल कंपनी के खाते में पहुंचाई गई।
जांच के अनुसार अरुण शर्मा पर फर्जी बैंक स्टेटमेंट भेजकर लेनदेन को छिपाने और करीब दो करोड़ रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवाने का आरोप है। एक गवाह ने करीब 4.60 करोड़ रुपये नकद दिए जाने की बात भी कही।
वहीं बचाव पक्ष ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि जमानत के स्तर पर साक्ष्यों का अंतिम मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।
मामले में आगे की जांच लंबित होने और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहीं, घोटाले के मास्टरमाइंड आईडीएफसी बैंक के पूर्व मैनेजर रिभव रिषी ने भी जमानत याचिका दायर की है।