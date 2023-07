JJP विधायक को थप्पड़ मारने के मामले में विधानसभा कमेटी ने लिया संज्ञान, कैथल के SP और DC को किया तलब

हरियाणा के कैथल में एक महिला ने जननायक जनता पार्टी (JJP) के विधायक ईश्वर सिंह को सरेआम थप्पड़ मार दिया। । वहीं अब इस मामले में विधानसभा की अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग समिति ने संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में कैथल के एसपी और डीसी को चंडीगढ़ तलब किया और 26 जुलाई को पेश होने के आदेश दिया।

JJP विधायक को थप्पड़ मारने के मामले में विधानसभा कमेटी ने लिया संज्ञान

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। हरियाणा के कैथल में एक महिला ने जननायक जनता पार्टी (JJP) के विधायक ईश्वर सिंह को सरेआम थप्पड़ मार दिया। विधायक के साथ लोगों ने धक्का-मुक्की भी की थी। वहीं, अब इस मामले में विधानसभा समिति की तरफ से संज्ञान लिया गया है। विधानसभा की अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग समिति ने इस संबध में कैथल के एसपी और डीसी को चंडीगढ़ तलब किया है। 26 जुलाई को पेश होने का दिया आदेश समिति ने अधिकारियों को अगले हफ्ते की मीटिंग में 26 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि विधायक ईश्वर सिंह घग्गर नदी में उफान के चलते गांव भाटिया में आई बाढ़ से परेशान ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे। वहां उनको लोगों के द्वारा कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे खफा विधायक ने भी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थे। महिला ने जड़ा थप्पड़ इसी बीच , एक नाराज बुजुर्ग महिला का पारा चढ़ गया और उसने भीड़ में विधायक के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। विधायक ईश्वर सिंह समझ नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्या। उनके अंगरक्षक पुलिस कर्मी ने पकड़ कर उन्हें भीड़ से अलग किया और गाड़ी में बैठकर विधायक गांव से चले गए।

