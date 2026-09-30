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CM नायब सैनी के प्रधान सचिव अरुण कुमार रिटायर, हरियाणा सरकार में नई भूमिका की अटकलें तेज

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Wed, 30 Sep 2026 10:37 PM (IST)

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सीएम के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता रिटायर।

सीएम के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता रिटायर।

HighLights

  1. वरिष्ठ आईएएस अरुण कुमार गुप्ता मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद से सेवानिवृत्त

  2. केंद्र से सेवा विस्तार न मिलने पर भी पुनर्नियुक्ति की संभावना

  3. मुख्यमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर जल्द हो सकता है फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव एवं वित्त सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे 1992 बैच के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए।

राज्य सरकार की ओर से उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन 30 सितंबर की शाम तक केंद्र की ओर से इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ। इसके साथ ही गुप्ता की नियमित सरकारी सेवा समाप्त हो गई।

गुप्ता की सेवानिवृत्ति के अवसर पर बुधवार देर शाम विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। प्रशासनिक हलकों में अब उनके अगले कदम या नियुक्ति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री उन्हें अपनी टीम में बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें जल्द ही किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।

पुनर्नियुक्ति का रास्ता खुला, बड़े पद की चर्चा

सेवा विस्तार नहीं मिलने के बाद भी गुप्ता के लिए सरकार के साथ काम करने का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है। इसके लिए सेवा विस्तार की तरह केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। यही वजह है कि प्रशासनिक गलियारों में उनके लिए नई भूमिका को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें किस पद पर जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी भूमिका को देखते हुए माना जा रहा है कि सरकार उनके प्रशासनिक अनुभव का इस्तेमाल किसी महत्वपूर्ण पद पर कर सकती है। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर होना है।

सीएमओ में उत्तराधिकारी और राजनीतिक नियुक्तियों पर नजर

अरुण गुप्ता की सेवानिवृत्ति के साथ ही मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद के संभावित उत्तराधिकारी को लेकर भी प्रशासनिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। कई अधिकारियों के नाम संभावित दावेदारों के रूप में चर्चा में हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियां भी लंबित हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तीन से आठ अक्टूबर तक सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके विदेश दौरे से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी कुछ नियुक्तियों पर फैसला हो सकता है।

वहीं, शेष नियुक्तियों पर मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद निर्णय होने की संभावना है। आने वाले दिनों में सीएमओ में होने वाले बदलावों पर प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों हलकों की नजर रहेगी।