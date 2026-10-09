हरियाणा में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, 2651 नए राशन डिपो आवंटन में मिलेगा 33% आरक्षण; जानें अप्लाई करने की प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और पात्र परिवारों तक खाद्यान्न की आसान पहुंच सुनिश्चित करने तथा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य में उचित मूल्य की 2651 नई दुकानों (राशन डिपुओं) के लाइसेंस जारी करने के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शनिवार को विधिवत रूप से इस पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। योजना के तहत महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए राशन डिपुओं के लाइसेंस आवंटन में 33 प्रतिशत का आरक्षण तय किया गया है।