सरकार नहीं बनवा पा रही पुल, पंचकूला में नदी के रास्ते में फंसी मरीज ले जा रही एंबुलेंस, ट्रैक्टर से निकाला बाहर

संवाद सहयोगी, पिंजौर (पंचकूला)। पिंजौर के रायतन क्षेत्र में नदी पर सरकार पुल नहीं बनवा पा रही। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे मरीज को लेकर जा रही एक एंबुलेंस नदी के रास्ते में फंस गई। हिमाचल प्रदेश के नारायणी गांव से मरीज को परवाणू ईएसआइ अस्पताल ले जाया जा रहा था।

हरियाणा क्षेत्र में पड़ने वाले नदी के रास्ते को पार करते समय एंबुलेंस बीच नदी में फंस गई। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और यहां पानी व कीचड़ के चलते वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है।

एंबुलेंस के फंसने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत की। बाद में ट्रैक्टर-ट्रॉली की मदद से एंबुलेंस को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नदी में पुल न होने के चलते मल्लाह और आसपास के गांव के लोगों को वर्षों से नदी के रास्ते से ही आवागमन करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान स्थिति और गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश आने के बाद यह रास्ता कम से कम चार से पांच घंटे तक बंद हो जाता है और रास्ता खुलने के बाद भी काफी समय तक आवागमन के योग्य नहीं रहता। अछर नंबरदार ने बताया कि कुछ दिन पहले विधायक से भी मिले थे और यहां पुल निर्माण की मांग रखी गई थी। उन्होंने बताया कि बारिश के दिनों में रास्ता बंद होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और जरूरतमंद लोगों को होती है।