Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    इस्तेमाल हो चुका परमाणु ईंधन दोबारा आ रहा काम, अब जमीन में दबाने की जरूरत नहीं

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 09:32 PM (IST)

    देश में नई तकनीकों से इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन का बड़ा हिस्सा फिर से उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे अत्यधिक रेडियोधर्मी कचरे की मात्रा लगातार कम ...और पढ़ें

    इस्तेमाल हो चुका परमाणु ईंधन दोबारा आ रहा काम। सांकेतिक फोटो

    इस्तेमाल हो चुका परमाणु ईंधन दोबारा आ रहा काम। सांकेतिक फोटो

    HighLights

    1. इस्तेमाल हो चुका परमाणु ईंधन अब कचरा नहीं, दोबारा उपयोग।

    2. अत्यधिक रेडियोधर्मी कचरे को कांच जैसी ठोस संरचना में बदला।

    3. चिकित्सा, उद्योग हेतु रेडियोआइसोटोप भी इसी प्रक्रिया से प्राप्त।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले रेडियोधर्मी कचरे को अब जमीन की गहरी परतों में स्थायी रूप से दफनाने की जरूरत नहीं है। देश में नई तकनीकों के जरिए इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन का बड़ा हिस्सा फिर से उपयोग में लाया जा रहा है। इससे अंतिम रूप से बचने वाले अत्यधिक रेडियोधर्मी कचरे की मात्रा लगातार कम होती जा रही है।

    कुरुक्षेत्र के कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन को कचरा नहीं मानते। पहले उससे उपयोगी यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे पदार्थ अलग किए जाते हैं, जिन्हें दोबारा परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

    खतरनाक कचरे की मात्रा काफी कम हो जाती 

    इसके बाद जो अत्यधिक रेडियोधर्मी हिस्सा बचता है, उसे विशेष प्रक्रिया से कांच जैसी ठोस संरचना (विट्रिफिकेशन) में बदलकर सुरक्षित रखा जाता है। नई तकनीकों की मदद से चिकित्सा, उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग होने वाले कई रेडियोआइसोटोप भी इसी प्रक्रिया में अलग निकाल लिए जाते हैं। इससे अंतिम रूप से सुरक्षित रखने वाले खतरनाक कचरे की मात्रा काफी कम हो जाती है।

    परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले गैसीय, तरल और ठोस रेडियोधर्मी अपशिष्ट का अलग-अलग वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जाता है। इसके बाद ही उनका सुरक्षित निस्तारण किया जाता है। सभी परमाणु प्रतिष्ठानों की नियमित निगरानी की जाती है और अब तक किसी अधिकृत भंडारण स्थल से रेडियोधर्मिता के रिसाव का कोई मामला सामने नहीं आया है।

    खबरें और भी