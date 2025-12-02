347 गिरफ्तारी, 23 मेडिकल स्टोर सील..., हरियाणा में नशे के खिलाफ एक्शन जारी; 27 तस्करों की संपत्ति होने जा रही कुर्क
पंजाब से सटे सिरसा, फतेहाबाद और डबवाली में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। डेढ़ महीने में 153 एनडीपीएस मामले दर्ज हुए हैं। दो चरणों में चले अभियान में कई गिरफ्तारियां हुईं और नशा तस्करों की पहचान की गई। हेरोइन और अफीम की बरामदगी बढ़ी है, और कई मेडिकल स्टोर सील किए गए हैं। पुलिस नशा तस्करों पर कड़ी नजर रख रही है और नशा पीड़ितों को उपचार के लिए भेजा जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब से लगते सिरसा, फतेहाबाद और डबवाली में नशा तस्करी के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है। पिछले डेढ़ महीने में तीनों जिलों में कुल 153 एनडीपीएस मामले दर्ज हुए हैं।
दो चरणों एक सितंबर से 15 अक्टूबर तथा 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चले अभियान ने नशा तस्करों की रीढ़ तोड़ दी।
पहले 45 दिनों में जहां 257 गिरफ्तारियां हुई थीं, वहीं दूसरी अवधि में 342 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए। इस दौरान 160 सप्लायर चिह्नित और 86 गिरफ्तार किए गए, जबकि पिछली अवधि में 91 सप्लायरों की पहचान और 68 गिरफ्तारियां की गईं थीं।
हेरोइन की बरामदगी 1.215 किलोग्राम से बढ़कर 1.271 किलोग्राम और अफीम 11.97 किलोग्राम से बढ़कर 13.714 किलोग्राम हो गई। पहली अवधि के 15 मामलों की तुलना में दूसरी अवधि में 27 मामलों में कुर्की प्रक्रिया शुरू की गई है। 23 मेडिकल स्टोर सील किए गए, जिससे कोडीन और ट्रामाडोल आधारित दवा तस्करी पर अंकुश लगा है।
पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि दूसरे चरण में 36 हिस्ट्रीशीट खोली गईं। पुलिस नशा तस्करों के बैंकिंग पैटर्न, ट्रैवल, मोबाइल डेटा और नेटवर्क संबंधों पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस दौरान 1138 नशा पीड़ितों को चिन्हित कर उपचार के लिए भेजा गया। नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा ताकि प्रदेश को नशा मुक्त किया जा सके।
