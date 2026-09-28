हरियाणा के 20 लाख बुजुर्गों में मिसाल बने पंचकूला के नरपत सिंह, 80 साल की उम्र में ठुकराई बुढ़ापा पेंशन

संजय पारवाला, बरवाला (पंचकूला)। बुढ़ापा जिंदगी का वह पड़ाव माना जाता है, जब इंसान दूसरों के सहारे की उम्मीद करता है। गांव बतौड़ के 80 वर्षीय किसान नरपत सिंह राणा ने इस सोच को अपनी जिंदगी से अलग रखा है और हरियाणा के 20 लाख बुजुर्गों में एक मिसाल पेश की।

उम्र के इस पड़ाव पर भी नरपत सिंह मेहनत को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। यही वजह है कि सरकार की ओर से मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन के हकदार होने के बावजूद उन्होंने आज तक इसका लाभ नहीं लिया।

नरपत सिंह का कहना है कि जब तक शरीर साथ दे रहा है और वह मेहनत करके अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, तब तक उन्हें किसी सरकारी सहायता की जरूरत महसूस नहीं होती। उनके लिए अपनी मेहनत से कमाई गई रकम से जीवन चलाना आत्मसम्मान की बात है।

उनकी इस सोच ने उन्हें गांव और आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। आज के दौर में जब सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण सहारा हैं, वहीं नरपत सिंह ने अपनी व्यक्तिगत स्थिति को देखते हुए पेंशन का लाभ नहीं लेने का फैसला किया है।