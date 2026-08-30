702 परिवारों को मिले प्लॉट, डेढ़ लाख से अधिक को पक्का मकान; CM नायब बोले- अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा घुमंतू समाज 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को अपने चंडीगढ़ आवास पर हरियाणा और पंजाब की घुमंतू एवं विमुक्त जातियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल विमुक्ति दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस समाज को वे अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिनसे वह लंबे समय तक वंचित रहा है।

उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। उन्होंने जानकारी दी कि 702 घुमंतू परिवारों को प्लाट देकर आवास योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 1.60 लाख परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं।

समाज के ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के जरिए घुमंतू समाज को जन्मजात अपराधी घोषित कर कलंकित किया था। 31 अगस्त 1952 को इस कानून से मुक्ति मिली, इसलिए इस दिन विमुक्ति दिवस मनाया जाता है।

उन्होंने समाज के ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता और रक्षा में विमुक्त एवं घुमंतू समाज के अनेक महापुरुषों और योद्धाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का ब्योरा देते हुए बताया कि करनाल, पलवल और रोहतक में 702 घुमंतू परिवारों को प्लाट आवंटित किए गए हैं। उन्होंने इसे परिवारों के सुरक्षित भविष्य की नींव बताया। उन्होंने बताया कि डा. आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मकान मरम्मत की सहायता 30 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई है। इससे 85,815 परिवारों को 416 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने की योजना से 15 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है।

8000 से 12000 रुपये तक छात्रवृत्ति... मुख्यमंत्री ने घुमंतू समाज से बच्चों को हर हाल में शिक्षित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार 12वीं तक विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें, वर्दी और स्टेशनरी देने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करा रही है। डा. आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 8,000 से 12,000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जा रही है।

उन्होंने युवाओं से हुनर सीखने, खेलों में आगे बढ़ने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया। साथ ही प्रतिनिधियों से सरकारी योजनाओं की जानकारी समाज के प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने को कहा, ताकि घुमंतू एवं विमुक्त समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो सके।