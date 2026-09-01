अच्छी खबर: हरियाणा के 6105 गांवों में 24 घंटे होगी बिजली की सप्लाई, लोहे के 91 पोल जनवरी तक बदलेंगे
हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था मजबूत कर रही है, 6,105 गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है।
HighLights
हरियाणा के 6,105 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति।
शेष 1,145 गांवों को भी 24 घंटे बिजली मिलेगी।
जनवरी 2027 तक 91 लोहे के पोल बदले जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे आपूर्ति और पुराने बिजली ढांचे को बदलने पर जोर दिया है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सोमवार को विधानसभा में बिजली विभाग से जुड़े अलग-अलग सवालों के जवाब में बताया कि प्रदेश के 7,250 गांवों में से 6,105 यानी 84.2 प्रतिशत गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है।
शेष 1,145 गांवों में 16 घंटे आपूर्ति की जा रही है और उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से 24 घंटे बिजली से जोड़ा जाएगा। कालांवाली के कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला के सवाल के जवाब में अनिल विज ने विधानसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश ने 40,918.30 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी गई।
प्रदेश के सभी 95 शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। अनिल विज ने पिहोवा के कांग्रेस विधायक मनदीप चट्ठा के सवाल के जवाब में सदन में कहा कि पिहोवा क्षेत्र में भी बिजली ढांचे में बदलाव होगा।
गुलदेहरा और ठसका मीरांजी गांवों के बाहरी क्षेत्र में 11 केवी कृषि फीडरों पर मिले 107 लोहे के पोलों में 16 रेल पोल हैं। शेष 91 लोहे के पोल जनवरी 2027 तक पीसीसी पोल से बदले जाएंगे।