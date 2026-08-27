हरियाणा में कोराना के समय लगाए गए ऑक्सीजन प्लांटों की हालत खराब, 79 में से 56 हुए ठप

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में लगाए गए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट अब खुद बदहाल हैं।

हरियाणा विधानसभा में मुलाना की कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि पीएम केयर्स और सीएसआर फंड से लगाए गए 79 ऑक्सीजन प्लांटों में से 56 बंद पड़े हैं, जबकि केवल 23 चालू हैं।

सरकार के अनुसार ज्यादातर प्लांट मैकेनिकल और तकनीकी खराबियों के चलते गैर-कार्यात्मक हुए हैं। स्पेयर पार्ट्स की अनुपलब्धता, सर्विसिंग की अलग-अलग लागत और वेंडरों द्वारा मरम्मत के लिए अधिक खर्च बताए जाने से भी प्लांटों को दोबारा चालू करने में दिक्कत आई।