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हरियाणा में कोराना के समय लगाए गए ऑक्सीजन प्लांटों की हालत खराब, 79 में से 56 हुए ठप

By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Thu, 27 Aug 2026 07:16 PM (IST)

हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के दौरान लगाए गए 79 पीएसए ऑक्सीजन प्लांटों में से 56 बंद पड़े हैं।

हरियाणा में 79 में से 56 ऑक्सीजन प्लांट ठप।

हरियाणा में 79 में से 56 ऑक्सीजन प्लांट ठप।

HighLights

  1. हरियाणा के 79 में से 56 ऑक्सीजन प्लांट बंद

  2. यांत्रिक खराबी और स्पेयर पार्ट्स की कमी मुख्य कारण

  3. स्वास्थ्य विभाग ने संचालन के लिए टेंडर जारी किया

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में लगाए गए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट अब खुद बदहाल हैं।

हरियाणा विधानसभा में मुलाना की कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि पीएम केयर्स और सीएसआर फंड से लगाए गए 79 ऑक्सीजन प्लांटों में से 56 बंद पड़े हैं, जबकि केवल 23 चालू हैं।

सरकार के अनुसार ज्यादातर प्लांट मैकेनिकल और तकनीकी खराबियों के चलते गैर-कार्यात्मक हुए हैं। स्पेयर पार्ट्स की अनुपलब्धता, सर्विसिंग की अलग-अलग लागत और वेंडरों द्वारा मरम्मत के लिए अधिक खर्च बताए जाने से भी प्लांटों को दोबारा चालू करने में दिक्कत आई।

स्वास्थ्य विभाग ने इनके संचालन के लिए केंद्रीयकृत टेंडर जारी किया है, जिसे जल्द अंतिम रूप देकर बंद प्लांटों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना है।

जिलेवार स्थिति में नूंह (मेवात) सबसे अधिक प्रभावित है। यहां आठ में से सात प्लांट बंद हैं। गुरुग्राम में सात में से छह और रेवाड़ी में सभी चार प्लांट ठप हैं। रोहतक में चार में से तीन, जबकि झज्जर, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में तीन में से दो-दो प्लांट बंद हैं।

अंबाला, फरीदाबाद और करनाल में छह-छह में से तीन-तीन प्लांट ही बंद हैं। वहीं जींद, भिवानी, कैथल, पलवल, पानीपत और सिरसा में एक भी प्लांट चालू नहीं है। चरखी दादरी और हांसी के एक-एक प्लांट बंद हैं।

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