कॉलेजों में 51% सीटें खाली, 1.44 लाख सीटों पर नहीं मिले छात्र, हरियाणा की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा संकट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं में दाखिलों के लिए बार-बार तिथि बढ़ाने के बाद भी आधी से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। मौजूदा शैक्षणिक सत्र में कुल दो लाख 81 हजार 693 सीटों में से एक लाख 37 हजार 666 पर ही दाखिले हुए। इस तरह एक लाख 44 हजार 27 सीटें खाली रहीं।

दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का आंकड़ा करीब 48.9 प्रतिशत रहा, जबकि 51.1 प्रतिशत सीटें नहीं भर सकीं। उपलब्ध सीटें भरने के लिए विभाग ने प्रयास किए, लेकिन नतीजों ने उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। दाखिले के लिए पोर्टल दोबारा खोलने पर मंथन शुरू सरकार ने दाखिले के लिए पोर्टल दोबारा खोलने पर मंथन शुरू किया है। उच्चतर शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कॉलेजों में एक लाख 33 हजार 854 सीटों में से 76 हजार 748 पर दाखिले हुए और 57 हजार 106 खाली रहीं।

सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों की 96 हजार 163 सीटों में से 45 हजार 769 भरीं, जबकि 50 हजार 394 खाली रह गईं। सेल्फ फाइनांस कॉलेजों में 51 हजार 676 सीटों में से 15 हजार 149 पर ही दाखिले हुए और 36 हजार 527 सीटें खाली रहीं।

महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा 13,811 सीटें खाली महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा 13 हजार 811 सीटें खाली रहीं। यहां 23 हजार 719 में से 9908 सीटों पर दाखिले हुए। हिसार में 21 हजार 481 में से 8236 सीटें भरीं और 13 हजार 245 खाली रहीं। गुरुग्राम में 18 हजार 538 में से 9132 पर दाखिले हुए, जबकि 9406 खाली रहीं।