हरियाणा BJP में हलचल तेज, 3 अक्टूबर को दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे 48 विधायक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा भाजपा के सभी 48 विधायक तीन अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने विधायकों के साथ बैठक के लिए शाम चार से छह बजे तक दो घंटे का समय निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा भाजपा की अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में होने वाली इस मुलाकात में प्रदेश सरकार के सभी 13 मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा के भाजपा विधायकों की यह मुलाकात संगठन और सरकार के स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता की प्रधानमंत्री के साथ पिछले दिनों हुई मुलाकात के दौरान ही विधायकों से सामूहिक रूप से मिलने की चर्चा आगे बढ़ी थी। बताया गया है कि उसी मुलाकात में प्रधानमंत्री ने हरियाणा भाजपा के विधायकों से मिलने की इच्छा जताई थी।

इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी प्रधानमंत्री से विधायकों के साथ मुलाकात के लिए समय देने का अनुरोध किया था। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता और सभी विधायक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की कैबिनेट के सभी 13 मंत्रियों की मौजूदगी से बैठक में सरकार और संगठन दोनों पक्षों की भागीदारी रहेगी।

हरियाणा से मोदी का पुराना जुड़ाव प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा से पुराना राजनीतिक और सार्वजनिक जुड़ाव रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी अब तक 18 बार प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और इन दौरों के दौरान प्रदेश को 86 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं मिली हैं। 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री ने जींद का आखिरी बार दौरा किया था।

इस दौरान उन्होंने जींद रेलवे स्टेशन से जींद-सोनीपत के बीच देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा में करीब 14,700 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया था।

अगले सप्ताह हरियाणा आएंगी स्मृति इरानी भाजपा के संगठनात्मक स्तर पर हुए हालिया बदलाव के बाद पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति इरानी को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। भाजपा ने 23 सितंबर को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए थे, जिसमें इरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई थी।