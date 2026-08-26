हरियाणा में बनेंगे 467 नए तालाब, नायब सरकार ने तैयार किया मास्टरप्लान! ओपन जिम और योगशालाएं होंगी विकसित

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सरकार ने गांवों के तालाबों को केवल जलस्रोत नहीं, बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण और ग्रामीण जीवन के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम तेज करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा पांड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथारिटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तालाब में गंदा पानी सीधे नहीं जाना चाहिए।

पानी को आवश्यक रूप से ट्रीट (उपचारित) करने के बाद ही तालाब में पहुंचाया जाए। प्रदेश में कुल 20,100 तालाब हैं, जिनमें 19,219 ग्रामीण और 881 शहरी क्षेत्रों में हैं।

इनमें प्रदूषित और ओवरफ्लो होने वाले तालाबों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रे और ब्लैक वाटर के उपचार के लिए तालाबों से बाहर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथवा एसटीपी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पंचायत या गांव की जमीन का उपयोग इसके लिए किया जा सकेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एसटीपी की व्यवस्था और तालाबों में पानी पहुंचने से पहले आवश्यक पूर्व-उपचार सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में 350 अमृत सरोवरों की स्थिति की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने पूर्ण हो चुके तालाबों के बेहतर उपयोग और रखरखाव को प्राथमिकता देने तथा मत्स्य पालन के लिए भविष्य में होने वाले आवंटन और नीलामी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करने के निर्देश दिए।

‘म्हारी सड़क’ एप की तर्ज पर शिकायत के लिए बनेगा विशेष तंत्र, लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही बैठक में तय किया गया कि ‘म्हारी सड़क’ एप की तर्ज पर तालाबों के लिए भी विशेष तंत्र विकसित किया जाएगा। इसके जरिए आमजन तालाब की खराब स्थिति या सुधार से संबंधित शिकायत स्थान की जानकारी के साथ दर्ज कर सकेंगे। शिकायत संबंधित सरपंच और अधिकारियों तक पहुंचेगी, जिससे समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

हर गांव में तालाबों के रखरखाव के लिए समितियां बनाई गई हैं, जिनमें सरपंच अध्यक्ष और ग्राम सचिव सहित संबंधित प्रतिनिधि सदस्य हैं। मुख्यमंत्री ने इन समितियों के कामकाज की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। प्रत्येक जिले में एडीसी स्तर पर बैठक कर यह रिपोर्ट ली जाएगी कि समितियों ने तालाबों के रखरखाव के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री ने तालाबों के डिजाइन और नक्शों के मानकीकरण पर भी जोर दिया, ताकि काम में एकरूपता और गुणवत्ता बनी रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि तालाबों के नवीनीकरण और रखरखाव में जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय होगी और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

320 तालाबों का काम तेज, 467 नए तालाबों को चिह्नित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 320 तालाबों के नवीनीकरण और सुंदरीकरण का काम जल्द पूरा करने तथा 467 नए तालाबों को चिन्हित कर वहां कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।

पूर्ण हो चुके तालाबों के रखरखाव के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। तालाबों पर लगे सोलर पंपों के आसपास पानी के बेहतर फिल्ट्रेशन और पंपों के रखरखाव पर भी विशेष जोर दिया गया। तालाबों को ग्रामीणों के लिए उपयोगी और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से जिन गांवों में योगशालाएं नहीं हैं, वहां तालाबों के आसपास शेड आदि लगाकर योगशाला और ओपन जिम विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे ग्रामीणों की तालाबों के प्रति भागीदारी और देखभाल की भावना भी बढ़ेगी।