NDPS मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 42.8 किलो गांजा बरामदगी के आरोपी मोहित लाल को मिली जमानत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एनडीपीएस मामले में 42.8 किलो गांजा बरामदगी के आरोप में 26 महीने से जेल में बंद मोहित लाल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि बरामदगी व्यावसायिक मात्रा की है, जिसके लिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की पाबंदियां लागू होती हैं।

हालांकि, लंबे समय तक मुकदमे की प्रगति न होना और त्वरित सुनवाई का संवैधानिक अधिकार ऐसे कारक हैं, जिनके चलते धारा 37 की कठोरता को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।



जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने मोहित लाल की नियमित जमानत याचिका मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला पलवल जिले के होडल थाने में 21 जून 2024 को दर्ज एफआईआर से संबंधित है।

मामले के अनुसार, वाहन चालक अभिषेक और याचिकाकर्ता मोहित लाल को पकड़ा गया था, जिनके वाहन से 42.8 किलो गांजा बरामद हुआ। सहआरोपित अभिषेक को पहले ही जमानत मिल चुकी है। मोहित लाल ने अपनी याचिका में निर्दोष होने का दावा किया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 42 और 50 के प्रावधानों का पालन न होने का भी उल्लेख किया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह 21 जून 2024 से हिरासत में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मुकदमे में कुल 32 अभियोजन गवाह हैं, लेकिन अब तक केवल एक गवाह की गवाही हुई है। राज्य सरकार ने व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद होने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया, लेकिन यह स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता पहली बार आरोपित हुआ है।