'हरियाणा में काटे गए 34 लाख वोट', दुष्यंत चौटाला बोले- राशन भी बंद करती है BJP सरकार
दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार पर हरियाणा में 34 लाख वोट काटने का आरोप लगाया, आशंका जताई कि राशन भी बंद हो सकता है।
HighLights
दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में 34 लाख वोट काटने का आरोप लगाया
मतदाता सूची पुनरीक्षण और युवा आंदोलनों पर सरकार को घेरा
किसानों की समस्याओं और रोजगार पर ध्यान देने की मांग की
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार पर मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम कटवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, कल उनका राशन भी बंद किया जा सकता है।
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में करीब 34 लाख वोट काटे गए हैं। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, युवा आंदोलनों और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने के कारण लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार खोने की चिंता है। उन्होंने सवाल उठाया कि गलत तरीके से किसी नागरिक का नाम काटे जाने पर जवाबदेही किसकी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार को उनकी मांगें सुननी चाहिए।
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि करीब सात हजार प्रदर्शनकारियों के मुकाबले 25 हजार अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। उन्होंने सवाल किया कि युवाओं के प्रदर्शन को रोकने के लिए इतनी बड़ी तैनाती की जरूरत क्यों पड़ी।
दुष्यंत ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के दौरान किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार को नाम बदलने के बजाय शिक्षा सुविधाएं और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया देना होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी प्रदेश की समस्याओं के मुकाबले पंजाब को अधिक समय देने का आरोप लगाया।
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