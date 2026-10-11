'हरियाणा में काटे गए 34 लाख वोट', दुष्यंत चौटाला बोले- राशन भी बंद करती है BJP सरकार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार पर मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम कटवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, कल उनका राशन भी बंद किया जा सकता है।

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में करीब 34 लाख वोट काटे गए हैं। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, युवा आंदोलनों और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने के कारण लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार खोने की चिंता है। उन्होंने सवाल उठाया कि गलत तरीके से किसी नागरिक का नाम काटे जाने पर जवाबदेही किसकी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार को उनकी मांगें सुननी चाहिए।