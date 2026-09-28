हरियाणा में 23 सरकारी कॉलेज बनेंगे 'मॉडल संस्कृति कॉलेज', रिसर्च के लिए दिया जाएंगे 20 करोड़

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए विभागों में नवाचार और बेहतर कार्यप्रणालियों को अपनाने पर जोर दिया है।

सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और लोक निर्माण विभाग ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस और उपलब्धियों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, अनुसंधान, डिजिटल तकनीक, नागरिक सहभागिता और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन से जुड़ी पहलों को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सीएम को बताया कि हर जिले में एक सरकारी कॉलेज को ‘मॉडल संस्कृति कॉलेज’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के 23 कॉलेजों को इसके लिए चिन्हित किया गया है और वर्ष 2029 तक इन्हें संस्थागत उत्कृष्टता के स्तर पर ले जाने का लक्ष्य है।