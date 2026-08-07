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    हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS सहित 7 HCS अधिकारियों का ट्रांसफर; चेक करें लिस्ट

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 03:43 PM (GMT+05:30)

    हरियाणा में शुक्रवार को 17 आईएएस और 7 एचसीएस अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। ...और पढ़ें

    हरियाणा में अधिकारियों का तबादला (जागरण फाइल)

    हरियाणा में अधिकारियों का तबादला (जागरण फाइल)

    HighLights

    1. हरियाणा में 17 आईएएस और 7 एचसीएस अधिकारियों का तबादला

    2. शुक्रवार को राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ

    3. रजनी कांथन और प्रदीप दहिया भी तबादला सूची में

    डिजिटल डेस्क, पंचकूला। हरियाणा में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। प्रशासन ने 17 आईएएस और 7 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। लिस्ट में रजनी कांथन और प्रदीप दहिया जैसे नाम शामिल हैं। इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

    यहां देखें लिस्ट

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    लिस्ट में ये नाम शामिल...

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