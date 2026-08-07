हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS सहित 7 HCS अधिकारियों का ट्रांसफर; चेक करें लिस्ट

डिजिटल डेस्क, पंचकूला। हरियाणा में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। प्रशासन ने 17 आईएएस और 7 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। लिस्ट में रजनी कांथन और प्रदीप दहिया जैसे नाम शामिल हैं। इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

यहां देखें लिस्ट लिस्ट में ये नाम शामिल...