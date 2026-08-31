हरियाणा की सड़कें बनीं मौत का जाल, 7 साल में 14495 लोगों ने गंवाई जान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती स्टेट हाईवे नहीं, बल्कि जिला सड़कें बनकर उभरी हैं। पिछले सात साल से अधिक समय में इन सड़कों पर हुए हादसों में करीब दो-तिहाई मौतें जिला सड़कों पर हुई हैं।

कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला के सवाल पर विधानसभा में सरकार की ओर से रखे गए 2019 से जुलाई 2026 तक के आंकड़े सड़क हादसों की गंभीर तस्वीर सामने रखते हैं। इस अवधि में स्टेट हाईवे और जिला सड़कों पर कुल 47,370 हादसे हुए, जिनमें 21,996 लोगों की मौत हुई और 37,634 लोग घायल हुए। यानी इस दौरान हर दिन औसतन करीब आठ लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई। 2026 के आंकड़े केवल जुलाई तक के हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिला सड़कें हादसों के लिहाज से कहीं अधिक खतरनाक साबित हुई हैं। 2019 से जुलाई 2026 तक यहां 33,682 हादसों में 14,495 मौतें और 26,973 लोग घायल हुए। वहीं, स्टेट हाईवे पर 13,688 हादसों में 7,501 मौतें और 10,661 लोग घायल हुए। इस तरह कुल हादसों में जिला सड़कों की हिस्सेदारी करीब 71 फीसदी और मौतों में करीब 66 फीसदी रही।

हालात में हालिया सुधार के बजाय गिरावट का संकेत भी दिख रहा है। 2024 में 5,964 हादसों में 2,756 मौतें हुई थीं, जबकि 2025 में यह बढ़कर 6,480 हादसे और 3,059 मौतें हो गईं। यानी एक साल में हादसे करीब नौ फीसदी और मौतें करीब 11 फीसदी बढ़ीं।

इस वर्ष जुलाई तक 1,841 मौतें, कैथल में भी स्थिति गंभीर 2026 के जनवरी से जुलाई तक ही दोनों श्रेणियों की सड़कों पर 3,821 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 1,841 लोगों की मौत और 3,109 लोग घायल हुए। कैथल में भी 2019 से जुलाई 2026 तक 2,012 हादसों में 1,047 मौतें हुईं।