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हरियाणा में नहीं बंद होंगे 1107 प्राइवेट स्कूल, बस करना होगा यह काम

By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Fri, 28 Aug 2026 08:55 PM (IST)

हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1107 निजी स्कूलों को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जाएगा।

बंद नहीं होंगे 1107 निजी स्कूल, नियम पूरे करते ही खुल जाएगा पोर्टल।

बंद नहीं होंगे 1107 निजी स्कूल, नियम पूरे करते ही खुल जाएगा पोर्टल।

HighLights

  1. 1107 निजी स्कूल स्थायी रूप से बंद नहीं होंगे

  2. आरटीई के तहत सीटें न देने पर पोर्टल बंद हुआ

  3. नियम पूरे करते ही एमआईएस पोर्टल फिर खुलेगा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में नियम पूरा नहीं कर रहे 1107 निजी स्कूलों को प्रदेश सरकार स्थाई रूप से बंद नहीं करने जा रही। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत 25 प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों को नहीं देने के कारण इन स्कूलों का एमआईएस पोर्टल अस्थाई आधार पर बंद किया गया है। नियमों के पूरा करते ही पोर्टल खोल दिया जाएगा।

विधानसभा में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा पूछे गए तारांकित सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने स्थिति स्पष्ट की है। इनेलो विधायक ने पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने 1107 निजी विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं।

शिक्षा मंत्री द्वारा दिए जवाब के मुताबिक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आरटीई के तहत राज्य के मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालय पहली या प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के बच्चों को दाखिला देने के लिए बाध्य हैं।

शिक्षा विभाग द्वारा एमआईएस पोर्टल पर दर्ज 9025 निजी विद्यालयों को उज्ज्वल पोर्टल पर सीट घोषित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे। इनमें से 7918 विद्यालयों द्वारा उज्ज्वल पोर्टल पर मान्यता के दस्तावेज एवं सीट घोषित की गईं।

इसके अलावा 1107 विद्यालयों द्वारा अपने विद्यालयों की सीट एवं दस्तावेज सबमिट नही किए गए, जिस कारण से विभाग द्वारा इनके एमआईएस को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया गया। आरटीई के तहत गरीबों के लिए आरक्षित रिक्त सीटें घोषित करने पर एमआईएस पोर्टल को खोल दिया जाएगा।