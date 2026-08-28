हरियाणा में नहीं बंद होंगे 1107 प्राइवेट स्कूल, बस करना होगा यह काम

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में नियम पूरा नहीं कर रहे 1107 निजी स्कूलों को प्रदेश सरकार स्थाई रूप से बंद नहीं करने जा रही। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत 25 प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों को नहीं देने के कारण इन स्कूलों का एमआईएस पोर्टल अस्थाई आधार पर बंद किया गया है। नियमों के पूरा करते ही पोर्टल खोल दिया जाएगा।

विधानसभा में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा पूछे गए तारांकित सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने स्थिति स्पष्ट की है। इनेलो विधायक ने पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने 1107 निजी विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं।

शिक्षा मंत्री द्वारा दिए जवाब के मुताबिक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आरटीई के तहत राज्य के मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालय पहली या प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के बच्चों को दाखिला देने के लिए बाध्य हैं।