103 सरकारी प्राथमिक स्कूल होंगे मर्ज, अब एक साथ पढ़ेंगे लड़के-लड़कियां; हरियाणा सरकार का फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 103 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने की तैयारी है। लड़के-लड़कियों के यह स्कूल समान भवन में या फिर 100 मीटर दायरे के अंदर दूसरे भवन में चल रहे हैं।

इनमें से 77 राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय और राजकीय प्राथमिक विद्यालय एक ही भवन में संचालित हैं, जबकि 26 विद्यालय 100 मीटर के दायरे में चल रहे हैं। इन स्कूलों को मर्ज कर यहां सह शिक्षा दी जाएगी।

मौलिक शिक्षा निदेशक ने स्कूल मर्ज करने को लेकर संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिपोर्ट मांगी है। अगर राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं की संख्या अधिक है तो साथ लगते राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उसमें मर्ज कर दिया जाएगा।