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    हरियाणा के 10 छोरे-छोरियों ने किया कमाल, मुंबई में बने इनकम टैक्स अफसर; खेल कोटे से मिली बड़ी कामयाबी

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:25 PM (IST)

    आयकर विभाग मुंबई में हरियाणा के 10 खिलाड़ियों को नौकरी मिली है, जिन्होंने योगासन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स और टेबल टेनिस जैसे खेलों में राष् ...और पढ़ें

    खेल कोटे से आयकर विभाग में हरियाणा के 10 खिलाड़ियों का चयन।

    खेल कोटे से आयकर विभाग में हरियाणा के 10 खिलाड़ियों का चयन।

    HighLights

    1. आयकर विभाग मुंबई में 10 हरियाणा खिलाड़ियों को नौकरी

    2. योगासन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस खिलाड़ी

    3. राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के लिए चयन

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के 10 खिलाड़ियों को आयकर विभाग मुंबई में नौकरी मिली है। इनमें अभिषेक, अजय कुमार, अमन, आशीष, निशा, रमन, रितु देवी, रोहित कुमार, उपेंद्र और सुहाना सैनी शामिल हैं।

    यह खिलाड़ी योगासन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स और टेबल टेनिस में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आलोक कुमार ने मुंबई स्थित आयकर विभाग में खेल कोटे से चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौँपे। खेल कोटे के कुल 97 पदों पर भर्ती हुई है, जिनमें चयनित सात पुरुष और तीन महिला खिलाड़ी हरियाणा के हैं।

    इन खिलाड़ियों का हुआ चयन

    1. अभिषेक, कर सहायक (24 वर्ष)

    अभिषेक ने वर्ष 2026 में अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक हासिल किए। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2025 में नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भी दो स्वर्ण पदक जीते।

    2. अजय कुमार, कर सहायक (21 वर्ष)

    अजय कुमार ने बहरीन के रिफा में आयोजित 21वीं एशियाई पुरुष अंडर-20 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता। उन्होंने मध्य प्रदेश के पन्ना में आयोजित 25वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भी रजत पदक हासिल किया।

    3. अमन, बहु-कार्य कर्मचारी (19 वर्ष)

    अमन वर्ष 2022 में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने वर्ष 2023 में सऊदी अरब के दम्माम में आयोजित एएफसी अंडर-17 एशियन कप क्वालीफायर में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां भारत ने अंडर-17 एशियन कप के लिए क्वालीफाई किया।

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    4. आशीष, बहु-कार्य कर्मचारी (20 वर्ष)

    आशीष ने वर्ष 2023 में आयोजित दूसरी जूनियर विश्व कबड्डी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने 2025 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए पुरुष टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया।

    5. निशा, कर सहायक (21 वर्ष)

    निशा ने वर्ष 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें भारतीय टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने वर्ष 2021 में ढाका, बांग्लादेश में आयोजित सैफ चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और रजत पदक हासिल किया।

    6. रमन, बहु-कार्य कर्मचारी (20 वर्ष)

    रमन ने वर्ष 2024 में चेन्नई में आयोजित दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्होंने वर्ष 2023 में कोयंबटूर में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी रजत पदक हासिल किया।

    7. रितु देवी, बहु-कार्य कर्मचारी (21 वर्ष)

    रितु देवी ने वर्ष 2022 में आयोजित सैफ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें भारतीय टीम चैंपियन बनी। उन्होंने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार का भी प्रतिनिधित्व किया, जिसने वर्ष 2023-24 में अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता।

    8. रोहित कुमार, बहु-कार्य कर्मचारी (20 वर्ष)

    रोहित कुमार ने वर्ष 2023 में आयोजित दूसरी जूनियर विश्व कबड्डी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2025 में आयोजित 50वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया, जहां हरियाणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

    9. उपेंद्र, बहु-कार्य कर्मचारी (23 वर्ष)

    उपेंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ष 2024 में महाराष्ट्र में आयोजित 70वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने वर्ष 2025 में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी कांस्य पदक हासिल किया।

    10. सुहाना सैनी, कर सहायक (19 वर्ष)

    सुहाना सैनी ने वर्ष 2025 में आयोजित सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने वर्ष 2023 में स्लोवेनिया में आयोजित विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक भी हासिल किया।