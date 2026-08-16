Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पलवल में गोवर्धन परिक्रमा से लौट रहे युवकों पर जानलेवा हमला, सोने की चेन और नकदी लूटी

By Ankur Agnihotri Edited By: Sonu Suman
Updated: Sun, 16 Aug 2026 03:24 PM (IST)

गोवर्धन परिक्रमा से लौट रहे युवकों पर होडल में जानलेवा हमला हुआ, जिसमें सोने की चेन और नकदी लूटी गई। पीड़ित अमित कुमार के सिर पर बीयर की बोतल और कट्टे के बट से वार कर गंभीर रूप से घायल किया गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पलवल में गोवर्द्धन पूजा कर लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला।

पलवल में गोवर्द्धन पूजा कर लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला।

HighLights

  1. गोवर्धन परिक्रमा से लौट रहे युवकों पर होडल में हमला।

  2. आरोपियों ने सोने की चेन, 6370 रुपये लूटे।

  3. पीड़ित अमित के सिर पर बीयर बोतल से वार।

जागरण संवाददाता, पलवल। होडल थाना अंतर्गत गोवर्धन की परिक्रमा देकर लौट रहे युवकों पर दबंगों द्वारा जानलेवा हमला करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत में गांव औरंगाबाद निवासी अमित कुमारने बताया कि 20 जुलाई को रात वह अपने साथियों कुलदीप, अमित और योगेश के साथ गोवर्धन की परिक्रमा पूरी कर अपने गांव लौट रहे थे।

होडल का रहने वाला पवन हाथ में कट्टा लेकर वहां आया

रास्ते में जब वे होडल स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल डलवाने रुके और वहां बनी दुकान पर पानी लेने गए, तो तभी होडल का रहने वाला पवन हाथ में कट्टा लेकर वहां आ गया। उसके साथ खिरबी गांव निवासी नरसी और जुग्गी तथा कुछ अन्य साथी भी थे, जिनके हाथों में बीयर की बोतलें थीं।

अमित के सिर पर बीयर की बोतल से वार किया

शिकायत के अनुसार, आरोपितों ने आते ही उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि पवन ने कट्टा दिखाकर गले से सोने की चेन और जुग्गी ने जेब से 6370 रुपये निकाल लिए। इसके बाद जुग्गी ने अमित के सिर पर बीयर की बोतल से वार किया और पवन ने कट्टे की बट से सिर पर कई बार प्रहार किए, जिससे अमित के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं और कानों से खून बहने लगा।

इसके बाद किसी तरह जान बचाकर पीड़ित पलवल सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रफर कर दिया कराया गया।

यह भी पढ़ें- विंध्य क्षेत्र में टिश्यू कल्चर विधि से 25 हेक्टेयर में होगी केले की खेती, किसानों की बढ़ेगी आय