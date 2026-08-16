पलवल में गोवर्धन परिक्रमा से लौट रहे युवकों पर जानलेवा हमला, सोने की चेन और नकदी लूटी

जागरण संवाददाता, पलवल। होडल थाना अंतर्गत गोवर्धन की परिक्रमा देकर लौट रहे युवकों पर दबंगों द्वारा जानलेवा हमला करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



पुलिस को दी गई शिकायत में गांव औरंगाबाद निवासी अमित कुमारने बताया कि 20 जुलाई को रात वह अपने साथियों कुलदीप, अमित और योगेश के साथ गोवर्धन की परिक्रमा पूरी कर अपने गांव लौट रहे थे।

होडल का रहने वाला पवन हाथ में कट्टा लेकर वहां आया रास्ते में जब वे होडल स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल डलवाने रुके और वहां बनी दुकान पर पानी लेने गए, तो तभी होडल का रहने वाला पवन हाथ में कट्टा लेकर वहां आ गया। उसके साथ खिरबी गांव निवासी नरसी और जुग्गी तथा कुछ अन्य साथी भी थे, जिनके हाथों में बीयर की बोतलें थीं।