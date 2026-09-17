पलवल में विधायक कार्यालय के बाहर पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, बोलेरो से टक्कर मार धारदार हथियारों से हमला

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल के हथीन थाना क्षेत्र की जलेब खां कॉलोनी में विधायक इजराइल के कार्यालय के बाहर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है।

आरोपितों ने पहले तो जान से मारने की नीयत से खड़ी क्रेटा कार में अपनी बोलेरो से सीधी टक्कर मारी और फिर कार से निकले युवकों पर धारदार हथियार, डंडों व ईंट से हमला कर दिया।

इसके बाद भागते समय आरोपितों ने पीड़ित पक्ष की दूसरी गाड़ी में भी टक्कर मार दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस में क्या दी शिकायत?

गुराक्सर गांव निवासी जाहुल खान ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि वे अपने भाई साकिर, साबिर, यूनुस व अन्य लोगों के साथ किसी काम से विधायक कार्यालय जलेब खां कॉलोनी हथीन में आए थे। जब वे अंदर बैठे थे, तभी बाहर शोर सुनाई दिया।

बाहर आकर देखा तो पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही शकील, मुस्तकीम, इशताक, साकिब और आमिर अपनी बोलेरो गाड़ी से आए और उन्होंने पास खड़ी पीड़ित पक्ष की क्रेटा कार में जान से मारने की नीयत से सीधी टक्कर मार दी। उस वक्त कार में पीड़ित का भाई साबिर व मुस्ताक बैठे हुए थे।

टक्कर लगते ही जैसे ही साबिर और मुस्ताक गाड़ी से बाहर निकले, आरोपितों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। आरोपित शकील ने फर्सेनुमा नुकीले हथियार से साबिर के सिर पर वार कर दिया, जबकि इशताक ने डंडे से हमला किया।

मदद के लिए आ रहे जुनैद की कार में भी मारा टक्कर वहीं मुस्तकीम ने पेट पर ईंट मारी और आमिर ने कॉलर पकड़कर लात-घूंसों से पिटाई की। जाहुल, मुस्ताक और आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद साबिर को आरोपितों के चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद आरोपित जान से मारने की धमकियां देते हुए मौके से भाग निकले।