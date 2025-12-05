Language
    गन्ना किसान हो जाएं सावधान! पेराई के लिए जाने से पहले ध्यान रखें ये बातें, वरना होना पड़ेगा निराश

    By Ankur Agnihotri Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:29 PM (IST)

    गन्ना किसानों को पेराई के लिए गन्ना ले जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही समय पर कटाई, गन्ने की सफाई, उचित परिवहन व्यवस्था और मिल से संपर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    किसान पेराई के लिए ला रहे गंदा गन्ना। जागरण

    जागरण संवाददाता,पलवल। द सहकारी चीनी मिल पलवल की प्रबंध निदेशक द्विजा ने बताया कि चार दिसंबर तथा पांच दिसंबर 2025 को कुछ किसानों द्वारा शुगर मिल पलवल में सप्लाई किया गया गन्ना मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ ट्रैक्टरों में लाया गया गन्ना बिल्कुल भी साफ नहीं था और उसमें अत्यधिक मात्रा में अंगोला पत्ती, जड़ एवं मिट्टी मिली हुई थी, जिससे उस गन्ने की गुणवत्ता अत्यंत निम्न स्तर की पाई गई।

    इसके अतिरिक्त एक ट्रक में गन्ने के साथ पत्थरों के अवशेष भी पाए गए। प्रबंध निदेशक द्विजा ने बताया कि ऐसे पत्थरों के अवशेषों व मिट्टी के कारण शुगर मिल की मशीनरी को गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना है, जिससे पिराई सत्र के दौरान चीनी मिल के संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

    चिनी मिल की प्रबंध निदेशक ने गन्ना किसानों से किया आह्वान

    इसलिए उन्होंने सभी गन्ना किसानों से आह्वान किया है कि वे शुगर मिल में केवल साफ-सुथरा, पत्ती रहित, मिट्टी रहित तथा अच्छी गुणवत्ता वाला गन्ना ही लेकर आएं।

    साथ ही गन्ना किसान यह भी सुनिश्चित करें कि गन्ने में पत्थर, मिट्टी, कचरा, अंगोला, सूखी पत्ती, लकड़ी या कोई अन्य अवांछित सामग्री न हो।

    उन्होंने बताया कि यदि किसी भी ट्रक या ट्रेक्टर में गन्ना मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया अथवा कोई भी अवांछित सामग्री पाई गई तो उस वाहन को वापस कर दिया जाएगा तथा उससे संबंधित किसान का बोंड बंद कर दिया जाएगा और सेंटर ट्रांसपोर्टर के खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी।

    उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि आपका सहयोग मिल के सुचारू एवं सुरक्षित संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है।