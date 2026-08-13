पलवल में 5 किमी लंबी तिरंगा यात्रा में दिखा देशभक्ति का अद्भुत नजारा, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में होगा दर्ज?

जागरण संवाददाता, पलवल। शहर में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एक 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा शुरू की गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यह यात्रा दिल्ली आगरा नेशनल हाइवे-19 स्थित पलवल पुलिस लाइन से शुरू हुई। इस विशाल तिरंगा यात्रा का नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम में समापन किया जाएगा। इस दौरान स्कूली बच्चे और स्थानीय लोगों ने हाथों में 5 किलोमीटर लंबा और 10 फीट चौड़ तिरंगा लेकर राष्ट्रीय नायकों की जय करते रहे। इस आयोजन का लक्ष्य लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में देश के नाम एक उपलब्धि दर्ज कराना है।