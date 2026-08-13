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    पलवल में 5 किमी लंबी तिरंगा यात्रा में दिखा देशभक्ति का अद्भुत नजारा, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में होगा दर्ज?

    By kulveer singh chauhan Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:00 AM (IST)

    पलवल में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य 5 किमी लंबे और 10 फीट चौड़े तिरंगे के साथ लिम् ...और पढ़ें

    यह यात्रा दिल्ली आगरा नेशनल हाइवे-19 स्थित पलवल पुलिस लाइन से शुरू हुई।

    यह यात्रा दिल्ली आगरा नेशनल हाइवे-19 स्थित पलवल पुलिस लाइन से शुरू हुई।

    HighLights

    1. पलवल में 5 किमी लंबी तिरंगा यात्रा का आयोजन।

    2. स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी।

    3. लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने का लक्ष्य।

    जागरण संवाददाता, पलवल। शहर में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एक 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा शुरू की गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यह यात्रा दिल्ली आगरा नेशनल हाइवे-19 स्थित पलवल पुलिस लाइन से शुरू हुई। इस विशाल तिरंगा यात्रा का नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम में समापन किया जाएगा। इस दौरान स्कूली बच्चे और स्थानीय लोगों ने हाथों में 5 किलोमीटर लंबा और 10 फीट चौड़ तिरंगा लेकर राष्ट्रीय नायकों की जय करते रहे। इस आयोजन का लक्ष्य लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में देश के नाम एक उपलब्धि दर्ज कराना है।