पलवल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की ठोकर से 14 साल की बेटी की मौत, पिता ने सड़क किनारे रोकी थी बाइक
पलवल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर बैठी 14 वर्षीय बच्ची वीरा की मौत हो गई। पिता के बाइक रोकने पर हुए इस हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़क ...और पढ़ें
HighLights
पलवल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर से 14 वर्षीय बच्ची की मौत।
पिता ने बाइक रोकी थी, तभी हुआ दर्दनाक हादसा।
चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार, पुलिस ने मामला दर्ज किया।
जागरण संवाददाता, पलवल। चांदहट थाना अंतर्गत सुलतापुर चौक से कुशक रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर बैठी बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपित चालक ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
छाती और गर्दन के ऊपर से गुजरा टायर
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले के जेवर थाना क्षेत्र स्थित छातंगा खुर्द निवासी चमन ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह 11 अगस्त को वह अपनी 14 वर्षीय बेटी वीरा के साथ अपनी बाइक पर सवार होकर कुशक जाने के लिए निकले थे।
जब वे सुलतापुर चौक से कुशक की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में चमन ने शौच के लिए अपनी बाइक सड़क किनारे रोक दी। उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बेटी वीरा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रैक्टर बच्ची की छाती और गर्दन के ऊपर से गुजर गया।
चेचिस नंबर से मिलेगा मालिक का पता
हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। हालांकि, स्वजन और पुलिस ने जब मौके पर खड़े ट्रैक्टर की बारीकी से जांच की, तो उसका चेचिस नंबर मिल गया, जिसके आधार पर वाहन की पहचान की जा रही है।
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रास्ते में ही बच्ची ने तोड़ा दम
हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल बच्ची वीरा को बाइक पर बैठाकर बडोली अस्पताल पहुंचाया, जहां डाॅक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद स्वजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां भी डाक्टरों ने असमर्थता जताई। इसके बाद परिजन बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही वीरा ने दम तोड़ दिया। इसके बाद वे उसे सरकारी अस्पताल लेकर आए और शव का पोस्टमार्टम कराया।