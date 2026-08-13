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    पलवल में तिरंगे के सम्मान में उमड़ा जनसैलाब, गौरव गौतम के नेतृत्व में 5 किमी लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई यात्रा

    By Ankur Agnihotri Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 08:29 PM (IST)

    पलवल में खेल मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में 5 किलोमीटर लंबी विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस ऐतिहासिक यात्रा में जनसैलाब ...और पढ़ें

    तिरंगा यात्रा के दौरान मौजूद खेल मंत्री गौरव गौतम और जनसमूह।

    तिरंगा यात्रा के दौरान मौजूद खेल मंत्री गौरव गौतम और जनसमूह।


    HighLights

    1. 5 किलोमीटर लंबे विशाल तिरंगे के साथ निकाली गई यात्रा।

    2. पलवल में विशाल तिरंगा यात्रा ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

    3. मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में जनसैलाब देशभक्ति के रंग में डूबा।

    जागरण संवाददाता, पलवल। देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और तिरंगे के सम्मान का एक विराट दृश्य बृहस्पतिवार को पलवल की धरती पर देखने को मिला, जिसने पूरे शहर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। बृहस्पतिवार सुबह बहरौला गांव स्थित पुलिस लाइन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा सशक्तिकरण मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में पांच किलोमीटर लंबे और दस फीट चौड़े विशाल तिरंगे के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई।

    इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया। पांच किलोमीटर लंबे तिरंगा को स्कूली छात्र और स्थानीय लोग हाथों में थामे हुए थे। इस उपलब्धि के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जिला प्रशासन को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया। सुबह पलवल पुलिस लाइन से यात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ। जैसे-जैसे विशाल तिरंगा शहर के विभिन्न मार्गों से आगे बढ़ा, वैसे-वैसे नागरिकों की मौजूदगी भी बढ़ती चली गई।

    वंदे मातरम् के जयघोष से गूंजा शहर

    सड़क के दोनों ओर हाथों में तिरंगा लिए खड़े नागरिक, भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष, देशभक्ति गीतों की गूंज और विशाल ध्वज के नीचे कदम से कदम मिलाकर चलता जनसमूह पूरे वातावरण को अद्भुत बना रहा था। पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरने के दौरान करीब 20 स्थानों पर स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया।

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    पलवल शहर में पांच किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ निकलती यात्रा।

    कहीं पुष्पवर्षा से तिरंगे का अभिनंदन हुआ तो कहीं ढोल-नगाड़ों के साथ लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। बाजारों और प्रमुख चौराहों पर लोग राष्ट्रध्वज का सम्मान करने के लिए घंटों पहले से एकत्रित थे। इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें समाज के हर वर्ग की अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिली।

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    स्कूली बच्चे अपने शिक्षकों के साथ तिरंगा लहराते हुए यात्रा में शामिल हुए, वहीं मातृशक्ति ने सड़कों के किनारे खड़े होकर पुष्पवर्षा की और इस क्षण को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। बुजुर्गों ने तिरंगे को सलामी देकर युवाओं को देश सेवा का संदेश दिया, जबकि खेल मंत्री के नेतृत्व में युवाओं का जोश देखने लायक था।

    तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक- गौरव गौतम

    इस अवसर पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि तिरंगा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। पलवल की जनता ने जिस अभूतपूर्व उत्साह के साथ तिरंगे का सम्मान किया है, वह पूरे जिले के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।

    उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का सामूहिक संकल्प है। सड़कें बनीं देशभक्ति का मंच यात्रा के दौरान पलवल की सड़कें देशभक्ति के मंच में बदल गईं।

    जिस मार्ग से यात्रा गुजर रही थी, वहां दोनों ओर नागरिक खड़े दिखाई दिए। कई जगहों पर लोगों ने तिरंगे लहराकर यात्रा का स्वागत किया। विशाल तिरंगे के नीचे हजारों लोगों का एक साथ चलना अपने आप में अद्भुत दृश्य था। लोग अनुशासन के साथ यात्रा का हिस्सा बने और एक-दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे।

    यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीमों ने भी व्यवस्था संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने और यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं की गईं।

    तिरंगा यात्रा की प्रमुख विशेषताएं 

    • 5 किलोमीटर लंबा विशाल तिरंगा
    • 10 फीट चौड़े राष्ट्रीय ध्वज के साथ यात्रा
    • पलवल पुलिस लाइन से हुआ शुभारंभ
    • करीब 20 स्थानों पर हुआ भव्य स्वागत
    • स्कूली बच्चों और शिक्षकों की बड़ी भागीदारी
    • युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह
    • भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष से गूंजा शहर
    • प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा संगठन की रही सक्रिय भागीदारी

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