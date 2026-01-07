पलवल में दर्दनाक हादसे में रेलवे कर्मी की मौत, परिवार में मचा कोहराम; आरोपी ड्राइवर फरार
पलवल के कुशलीपुर फ्लाईओवर पर गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से एक रेलवे कर्मी ओमप्रकाश की मौत हो गई। 5 जनवरी 2026 की रात यह हादसा तब हुआ जब ट्र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में कैंप थाना अंतर्गत कुशलीपुर फ्लाईओवर पर गन्ने से लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार रेलवे कर्मी की मौत हो गई। मृतक की पहचान दीघौट के रहने वाले ओमप्रकाश के रूप में हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पांच जनवरी 2026 की रात करीब को दिल्ली रेलवे में काम करने वाले ओमप्रकाश अपने बेटे भूपेंद्र के साथ बाइक पर पलवल रेलवे स्टेशन से गांव दीघौट लौट रहे थे। बाइक भूपेंद्र चला रहा था। जब वे कुशलीपुर फ्लाईओवर पर पहुंचे, तो उनके आगे गन्ने से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चल रही थी। अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली पीछे की ओर आने लगी। स्थिति को भांपते हुए भूपेंद्र बाइक रोककर ट्रैक्टर चालक की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक ट्रॉली वजन के कारण काफी पीछे आ चुकी थी और बाइक पर बैठे ओमप्रकाश को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ओमप्रकाश बाइक सहित सड़क पर गिर पड़े।
भूपेंद्र ने बड़ी मुश्किल से ट्रॉली के टायर के नीचे ईंट लगाकर ट्रैक्टर को रोका, लेकिन ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद भूपेंद्र ने तुरंत एंबुलेंस की व्यवस्था कर अपने पिता को सरकारी अस्पताल पलवल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलने पर थाना कैंप पलवल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर पुलिस लाइन पलवल में खड़ा कराया। पुलिस ने भूपेंद्र की शिकायत के आधार पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।
