पलवल में गर्भवती महिला, नाबालिग और विधवा पर चाकू-सरिये से हमला, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, पलवल। छायंसा गांव में एक परिवार पर लाठी-डंडे, सरिये और चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपितों ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की, उसकी विधवा मां और सात महीने की गर्भवती भाभी को बेरहमी से पीटा। हथीन थाना पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

छायंसा निवासी पीड़िता हारुण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 17 अगस्त की शाम उनकी 17 वर्षीय बेटी हपसा और सात माह की गर्भवती बहू सन्ना सरकारी स्कूल के पास से गुजर रही थीं। आरोप है कि तभी गांव का ही राहुल अपने परिवार के साथ आया और दोनों को घेरकर झगड़ा करने लगा।

चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी राहुल ने नाबालिग हपसा के साथ मारपीट की और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर जब हारुणी मौके पर पहुंची और वे वहां से निकलने लगीं, तो आरोपित राहुल, मुबीना, असमीना, सबनम, शोकीन, तोहिद, अरशद और 3-4 अन्य लोग लाठी, डंडे, सरिया और चाकू लेकर आ गए।