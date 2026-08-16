तिरंगा यात्रा के दौरान शिक्षकों पर हमला करने वाले दबंगों पर एक्शन, पलवल पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, पलवल। शहर में 13 अगस्त को पांच किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई यात्रा के दौरान शहर के निजी स्कूल के अध्यापकों के साथ मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में शामिल तीन आरोपितों की पहचान भी कर ली गई है, जो कि बहरौला गांव के रहने वाले हैं।

सदर थाने में दी गई शिकायत के अनुसार, जीवन ज्योति स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर राहुल ने बताया कि जिला प्रशासन के आह्वान पर उनके स्कूल के 679 छात्र-छात्राएं, 42 अध्यापक और अन्य स्टाफ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। स्कूल को बहरोला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वाला प्वाइंट दिया गया था, जहां वे तय समय पर पहुंच गए थे।

शिकायतकर्ता के अनुसार, जब वे छात्रों को कतार में व्यवस्थित कर रहे थे, तभी कुछ असामाजिक तत्व वहां पहुंचे और छात्राओं व महिला अध्यापकों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। जब अध्यापकों ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने गाली-गलौच शुरू कर दी और धमकी देकर चले गए।

कुछ समय पश्चात, आरोपित अपने 10-12 अन्य साथियों के साथ स्कॉर्पियो में सवार होकर आए और अध्यापकों पर डंडों से हमला कर दिया। आरोपितों ने राहुल को पुल की रेलिंग पर दे मारा जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और वे बेहोश हो गए।