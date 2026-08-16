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तिरंगा यात्रा के दौरान शिक्षकों पर हमला करने वाले दबंगों पर एक्शन, पलवल पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

By Ankur Agnihotri Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Sun, 16 Aug 2026 02:26 PM (IST)

पलवल में 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा के दौरान निजी स्कूल के शिक्षकों पर हुए हमले के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बहरौला गांव के तीन आरोपितों की पहचान की है।

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HighLights

  1. पलवल में तिरंगा यात्रा के दौरान शिक्षकों पर हमला।

  2. तीन आरोपितों की पहचान, बहरौला गांव के निवासी।

  3. शिक्षकों को डंडों से पीटा, गंभीर चोटें आईं।

जागरण संवाददाता, पलवल। शहर में 13 अगस्त को पांच किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई यात्रा के दौरान शहर के निजी स्कूल के अध्यापकों के साथ मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में शामिल तीन आरोपितों की पहचान भी कर ली गई है, जो कि बहरौला गांव के रहने वाले हैं।

सदर थाने में दी गई शिकायत के अनुसार, जीवन ज्योति स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर राहुल ने बताया कि जिला प्रशासन के आह्वान पर उनके स्कूल के 679 छात्र-छात्राएं, 42 अध्यापक और अन्य स्टाफ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। स्कूल को बहरोला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वाला प्वाइंट दिया गया था, जहां वे तय समय पर पहुंच गए थे।

शिकायतकर्ता के अनुसार, जब वे छात्रों को कतार में व्यवस्थित कर रहे थे, तभी कुछ असामाजिक तत्व वहां पहुंचे और छात्राओं व महिला अध्यापकों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। जब अध्यापकों ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने गाली-गलौच शुरू कर दी और धमकी देकर चले गए।

कुछ समय पश्चात, आरोपित अपने 10-12 अन्य साथियों के साथ स्कॉर्पियो में सवार होकर आए और अध्यापकों पर डंडों से हमला कर दिया। आरोपितों ने राहुल को पुल की रेलिंग पर दे मारा जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और वे बेहोश हो गए।

बीच-बचाव करने आए अन्य अध्यापक अनंगपाल और खड़क सिंह पर भी हमला किया गया, जिससे दोनों के हाथ में फ्रैक्चर आ गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, शरारती तत्वों में बहरौला गांव के रहने वाले गोलू, सागर, गोपाल फौजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

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