पलवल पुलिस का ऑपरेशन हॉटस्पॉट: अपराधियों पर शिकंजा, अवैध शराब जब्त
पलवल पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत हिंसक अपराधों पर लगाम कसी है। पुलिस ने छापेमारी कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लूट और अवैध श ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डॉमिनेशन के तहत पलवल पुलिस ने गैर-कानूनी कामों और हिंसक अपराधों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता के बाद अब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2025 तक ऑपरेशन हॉटस्पॉट डॉमिनेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान पलवल पुलिस ने 39 जगहों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की।
कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज लूट के एक मामले में आदर्श कॉलोनी निवासी कृष्ण उर्फ वैभव को हथियारबंद लूट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जुआ एक्ट के तहत दो जुआरियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 9,350 रुपये कैश बरामद किए गए। गैर-कानूनी शराब बेचने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 12 बोतल गैर-कानूनी शराब बरामद की गई।
जिला पुलिस अधीक्षक के अनुसार, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के अलावा पुलिस ने मानवीय संवेदना भी दिखाई। पुलिस टीमों ने 19 जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। पैदल चल रहे बुज़ुर्गों को भी सही गाड़ियों से उनकी मंज़िल तक पहुँचाने में मदद की गई।
सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस वरुण सिंगला ने कहा कि पुलिस का मुख्य मकसद समाज में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखना है, जहाँ आम जनता बिना किसी डर के महसूस करे। उन्होंने बताया कि इस कैंपेन का मकसद ड्रग ट्रैफिकिंग, गैर-कानूनी शराब, जुआ और एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल लोगों को जड़ से खत्म करना है।
SP ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सोशल सिक्योरिटी तभी मुमकिन है जब पुलिस और जनता मिलकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। उन्होंने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, गैर-कानूनी शराब या जुए की तुरंत जानकारी डायल 112 या पुलिस को देने की अपील की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।